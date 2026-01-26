ビーズクッションを捨てる際はそのまま燃えるごみに出さないよう、水戸市がXの公式アカウントで注意を呼び掛けています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが「ビーズクッション」の“正しい捨て方”です！水戸市は「【正しく出そうビーズクッション】」と投稿し、「ビーズクッションなど、マイクロビーズが入ったものを燃えるごみとして収集する際に、マイクロビーズが集積所や道路上に飛散する事例が発生しています」