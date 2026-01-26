ビーズクッションを捨てる際はそのまま燃えるごみに出さないよう、水戸市がXの公式アカウントで注意を呼び掛けています。

【豆知識】「えっ…知らなかった」 これが「ビーズクッション」の“正しい捨て方”です！

水戸市は「【正しく出そうビーズクッション】」と投稿し、「ビーズクッションなど、マイクロビーズが入ったものを燃えるごみとして収集する際に、マイクロビーズが集積所や道路上に飛散する事例が発生しています」と説明。

その上で「ビーズクッションなどを燃えるごみとして出す際には、ご注意ください」と呼び掛けています。ビーズクッションを燃えるごみに出す際は、クッションをごみ収集袋に入れた後、「ビーズクッションが入っています」と書いた張り紙を袋に貼る必要があるといいます。

この投稿に対し、SNS上では「（捨て方を）知らなかった」「燃えるごみとして出す時は気を付けます」「大切な情報ですね」「ビーズクッションは粗大ゴミ扱いじゃないんだな」「今使ってるのどーやって捨てようか考えてたので助かりました」「飛散すると悲惨」などの声が上がっています。