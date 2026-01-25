ËÜÆü1·î25Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡ÙÂè47ÏÃ¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚ½¨æû±é¤¸¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥¤¥É¥ë¡¦É´ÌëÎ¦²¦¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°Âè2ÃÆ¡ØNever ending shine¡Ù¡£Á´ÊÔ¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¡¢Åì±ÇÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÊTTFC¡ËÆÈÀê¤Ç²ñ°÷¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£¡ä¡ä¡ä¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿10ÅÀ¡Ë¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¸áÁ°9¡§30¡Á10¡§00¡¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ï¡¢