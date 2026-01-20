私たちの日常生活は、実は多くの「嘘」や「誘導」に満ちています。 ビジネスの商談、友人との会話、あるいは恋愛の駆け引きにおいて、相手の本当の考えを知りたいと思ったことは一度や二度ではないはずです。 言葉ではいくら取り繕っていても、人間の身体は嘘をつけません。心理学的な視点を持つことで、相手が無意識に発している「本音のサイン」を読み解くことが可能になります。 今回は、35万部突破のベストセラー『ヤ