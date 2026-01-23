タレントの柏木由紀（34歳）が、1月22日に放送されたラジオ番組「TOKYO SPEAKEASY」（TOKYO FM）に出演。AKB48に17年いた経験から、アイドルに必要なのはメンタルの強さだと思ったと語った。柏木由紀と、秋元康氏がプロデュースしたアイドルグループ・Rain Treeの遠藤莉乃、片瀬真花がトークを実施。Rain Treeはデビューまで時間が掛かったという話題となり、柏木由紀もAKB48の“候補生”という形で、実際のデビューまで少し時間が