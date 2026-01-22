送検のため、名古屋・中村署を出る鈴木雄大容疑者＝22日午前8時34分茨城県内の施設で少女の着替えを盗撮したとして、児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）などの疑いで再逮捕された同県東海村立中の教員鈴木雄大容疑者（32）＝同県茨城町＝が、「女子更衣室に時計型カメラや小型カメラを複数台設置して盗撮した」との趣旨の供述をしていることが22日、愛知県警熱田署捜査本部への取材で分かった。容疑者は、任期付き常勤講師。