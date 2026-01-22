NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」のノンクレジットOP画像が公開されましたね。これでいつでも好きなだけ、小一郎（仲野太賀）と藤吉郎（池松壮亮）の物語にワクワクできますね。大河「豊臣兄弟！」のオープニング映像ノンクレジット版がついに公開！ところで、観ていると気になる点がありました。これは一体どういう意味があるのでしょうか。しめじめ、きときと……どんな意味？二人の背後にうごめく「きときと」の文字。大河ドラマ「