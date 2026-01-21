スマートプロジェクターブランド「XGIMI（エクスジミー）」は、初めてプロジェクターを使うユーザーをターゲットにしたポータブルプロジェクター「Nova（ノヴァ）」を1月19日に発売した。●手の届きやすい価格のオールインワンポータブルプロジェクターNovaは、最長約1.2時間映画鑑賞、約4時間の音楽再生が可能な38.48Whの大容量バッテリーを備え、コンパクトサイズながら気軽に大画面体験を楽しめるポータブルプロジェクター