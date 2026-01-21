モスバーガーに、濃厚がさっぱりを気分で選べる2種類の「とり竜田バーガー」が登場。にんにくが食欲をそそる濃厚さと、レモン香るさっぱり味の「とり竜田バーガー」を期間限定で楽しめます！ モスバーガー「ガーリックトマトのとり竜田（たつた）バーガー 〜国産クリームチーズ〜／和風旨（うま）だれのとり竜田（たつた）バーガー 〜くし切りレモン添え〜」  販売期間：2026年1月28日（水）〜 3月中旬販売店舗：全