ランジェリーブランド「リサマリ」から、2026年のバレンタインを彩る特別なコレクションが登場♡刺繍やアップリケ、レース、リボン、ゴールドチャームを贅沢にあしらい、“Heart”をテーマにした華やかな世界観を表現しました。ときめきをぎゅっと詰め込んだ「ヘルティー」と、上品で優雅な「フローチェ」の2シリーズがラインナップ。自分へのご褒美にも、大切な日の一着に