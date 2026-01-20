戦国大名・織田信長（演：小栗旬）の名を一躍、天下に知らしめた合戦、それが1560年（永禄3年）に起きた「桶狭間の戦い」です。駿河・三河・遠江を領有し、「東海道一の弓取り」と称された今川義元（演：大鶴義丹）は、信長が統一したばかりの尾張へ侵攻。信長にとって、この戦いは家中の存亡を懸けた、避けて通れぬ決戦でした。大河ドラマ『豊臣兄弟！』第3回「決戦前夜」では、その「桶狭間の戦い」を目前に控えた決戦前夜の様子