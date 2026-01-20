女優・タレントの齋藤飛鳥（27歳）が、1月19日に放送された音楽番組「ハマスカ放送部」（テレビ朝日系）に出演。港区で遭遇したという、独特な“たんを吐くおじさん”に驚き、走って逃げたと語った。番組は今回、“わざわざテレビで言うことじゃないこと”を発表する企画を実施。東京・港区で何人かに遭遇したという、耳がテカテカの“耳オイルおじさん”について話したあと、さらに「港区話ならもう一個だけあります」と切り出す