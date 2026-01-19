焼肉レストランの安楽亭は、2026年1月15日から2月28日までの期間限定でお得なフェアを開催しています。平日にお得な企画！家族や友人との食事や、平日の仕事帰りに気軽に立ち寄る夕食をはじめ、どんなシーンにも合う"過去イチお得"だという企画を多数用意しています。平日限定の80分食べ放題コース人気の焼肉メニューが食べ放題の「まる得コース」が平日限定で登場。ランチでもディナーでも、全時間帯で注文できます。定番のファミ