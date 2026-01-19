【安楽亭お得情報】平日ディナー限定で「カルビ定食」が1000円に！仕事帰りのさくっとごはんに便利《2月末まで》

焼肉レストランの安楽亭は、2026年1月15日から2月28日までの期間限定でお得なフェアを開催しています。

平日にお得な企画！

家族や友人との食事や、平日の仕事帰りに気軽に立ち寄る夕食をはじめ、どんなシーンにも合う"過去イチお得"だという企画を多数用意しています。

平日限定の80分食べ放題コース

人気の焼肉メニューが食べ放題の「まる得コース」が平日限定で登場。ランチでもディナーでも、全時間帯で注文できます。

定番のファミリーカルビや厚切り豚カルビなどの焼肉メニューにスープ、ごはん、サイドメニューを豊富にラインアップ。ソフトドリンクも付いています。

価格は3278円。

「上タン塩」が無料でもらえる！

また、黒毛和牛カルビ＆ロース（6358円）を注文すると、通常1859円の「上タン塩」が無料でもらえます。脂の甘みと旨みが味わえる黒毛和牛と、歯ざわりの良い上質なタン塩の贅沢な組み合わせがお得に楽しめます。

平日ディナーに1000円定食

さらに、ジューシーなカルビを味わえる「ファミリーカルビ（80g）定食」が、通常1408円のところディナータイム限定で1000円に。仕事帰りの夕飯にうれしい企画です。

そのほか、メニューの詳細や利用方法などは特設サイトで確認できます。

コスモス店、ぼたん店はフェア対象外です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部