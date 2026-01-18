『ヒロアカ』公式スピンオフシリーズ『ヴィジランテ』第2期、1月19日（月）放送の第16話（第2期 第3話）「公と私と」 のあらすじと先行カットが公開された。さらにOPアーティスト、すりぃのインタビューも到着した。『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。コミックスはシリーズ世界累計発行部数1