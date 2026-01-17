ハーゲンダッツ ジャパン（東京都目黒区）が、バーシリーズの新商品「ロイヤルミルクティークランチ」を1月20日から期間限定で新発売します。【写真】ヤバイ！おいしそう！「ロイヤルミルクティークランチ」のクオリティーをもっと！新商品は、ミルクとダージリン茶葉とアッサム茶葉を使った紅茶の濃厚な味わいが楽しめるミルクティーアイスクリームに、強い紅茶の味わいに仕上げた紅茶ソースを入れています。軽やかな食感