野球日本代表・侍ジャパンに選出された阪神の森下翔太選手が、WBCに向けての思いを明かしました。今はうれしさ、ワクワク、不安と、様々な気持ちを抱いているという森下選手。昨年末に行われた韓国との強化試合では2試合ともにスタメン出場し、センターの守備も経験しました。森下選手は「ずっと試合に出続けられたという自信と、その大会で結果を出せたという自信が、WBCになったときに臆することなくプレーできる一つの自信にも