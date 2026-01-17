競馬の醍醐味の一つが「穴」を的中させることだろう。では、どんな条件で高額配当が登場するのか。競馬ライターの東田和美氏がデータから考察した。【全2回の第1回】【写真】3連単が293万馬券となったレース…高額配当馬券はどの条件で多く出現するのか＊＊＊2025年に行なわれた3455レースのうち三連単で10万円以上の高配当馬券が出現したのは全部で718回というから、5レースに1回以上は出ている計算になる。そのうち5