セブン‐イレブンは、SNS映えする見た目と本格的な味わいが特徴の韓国アイス「ハートティラミス」と「クリーミーヨーグルトボール」を、2026年1月20日から順次発売する。◆ハートティラミス数量限定で登場する「ハートティラミス」は、天面のチョコレートをスプーンで叩くとパリッと割れ、ティラミスが現れる仕立て。「割って食べる」という体験で、おいしいだけではなく楽しい要素もプラスした。「割って食べる」新感覚のスイーツ