¸¶»ÒÎÏµ¬À©Ä£¤Î¿¦°÷¤¬¡¢2025Ç¯11·î¤Ë»äÍÑ¤ÇË¬¤ì¤¿Ãæ¹ñ¤Ç¶ÈÌ³ÍÑ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤òÊ¶¼º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢2026Ç¯1·î6Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥Þ¥ÛÊ¶¼º¤Ë¡ÖÂç¼ºÂÖ¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿Î©·ûÌ±¼ç¡¦¾®Âô°ìÏºµÄ°÷¤½¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ï¡¢¸¶»ÒÎÏ»ÜÀß¤ÇÈó¸øÉ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿¦°÷¤ÎÌ¾Á°¤äÏ¢ÍíÀè¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¹¥Þ¥Û¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ï¸½ºß¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©Ä£¤Ï