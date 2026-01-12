北海道小樽市にあるスキー場「スノークルーズオーンズ」で、リフトに乗っていた１２歳の女の子が何らかの原因で宙づりとなり、その後、病院に搬送される事故がありました。１月１２日午後５時すぎ、スキー場の従業員から「リフトで客が宙づりの状態です」と消防に通報がありました。警察によりますと、女の子はすぐに救助され、その後、病院に搬送されました。現時点で女の子のけがの有無は分かりま