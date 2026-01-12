歌手の氷川きよし（48）が12日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。学生時代のいじめ被害を明かした。「子供の頃は、何で生まれて来たんだろうとか、自分ってなんの存在なんだろうっていうのがありました。小学校、中学校っていじめられてので」と回顧。いじめの原因について「言い返せなかったり、すごく気が弱い子だったっていうか。スポーツも苦手だったり」と説明。「ですけど。歌をやっていく