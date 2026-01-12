12日朝の大分県内はほとんどのところで最低気温が氷点下となり、今シーズン一番の冷え込みとなりました。 【写真を見る】大分県内で今季一番の冷え込み13日は一転、最高気温15度前後に気温差に注意 大分地方気象台によりますと、大分県内は冬型の気圧配置の影響で、11日夜から明け方にかけて気温が下がりました。 最低気温は玖珠町でマイナス6.5度、由布市湯布院町でマイナス6.3度を観測するなど、ほとんどの地域で氷