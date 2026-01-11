森永乳業（東京都港区）が販売する「ギリシャヨーグルト パルテノ」。ギリシャの伝統の製法を取り入れ、たんぱく質を多く含むのが特徴です。同社によると、2011年9月の発売以降の累計販売数は6億個を突破しており、2025年4〜9月の累計の売り上げは前年比で約2割増と、前年を大きく超えて推移しているということです。【便利】「えっ…知らなかった」これが「ギリシャヨーグルト」を使った高たんぱくレシピです！ところで、ギ