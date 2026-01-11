森永乳業（東京都港区）が販売する「ギリシャヨーグルト パルテノ」。ギリシャの伝統の製法を取り入れ、たんぱく質を多く含むのが特徴です。同社によると、2011年9月の発売以降の累計販売数は6億個を突破しており、2025年4〜9月の累計の売り上げは前年比で約2割増と、前年を大きく超えて推移しているということです。

【便利】「えっ…知らなかった」 これが「ギリシャヨーグルト」を使った高たんぱくレシピです！

ところで、ギリシャヨーグルトは通常のヨーグルトとは何が違うのでしょうか。また。たんぱく質をより多く摂取するには、どのような食べ物と組み合わせるのがお勧めなのでしょうか。ギリシャヨーグルト パルテノと組み合わせるのにお勧めの食べ物について、同社の担当者に聞きました。

水切り製法によりたんぱく質をより多く含む

Q.そもそも「ギリシャヨーグルト」とは、どのようなヨーグルトなのでしょうか。一般的なヨーグルトとは何が違うのでしょうか。

担当者「一般的なヨーグルトは生乳を高温殺菌した後、菌を入れて発酵させてつくりますが、ギリシャヨーグルトは、このあとに『水切り』という水分を取り除く工程を踏みます。水切りをすることで、余分な水分や乳清（ホエー）を省くため、一般的なヨーグルトより水分が少なく、そして、その分たんぱく質を多く含んでいるのが特徴です」

Q.「ギリシャヨーグルト パルテノ」を開発したきっかけについて教えてください。2010年頃はすでに多くのヨーグルト商品が販売されていたとは思いますが、なぜ新商品を販売しようと考えたのでしょうか。

担当者「当時、日本のヨーグルト市場をさらに拡大させるため、“健康・機能系”“脂肪ゼロタイプ”に次ぐ、新たなカテゴリーを開拓できないか考えておりました。ギリシャヨーグルトは2004年のアテネオリンピックをきっかけに、ギリシャ料理への注目度が高まったことで欧州の流行がアメリカに移り、その後、ヘルシー志向でおしゃれな女性たち中心に大ブームとなりました。

そこで、当社は市場調査を元に、日本初のギリシャヨーグルトとしてパルテノの開発を始めました。開発にあたり、本場のギリシャヨーグルトのサンプルを海外から入手したり、都内などの輸入食品を扱うスーパーを探し回り、数十種類ほどの海外商品の試食を繰り返したりしました。これらを参考に、試行錯誤しながら約数百パターンのサンプルを作り、約4年をかけて商品化しました」

Q.「ギリシャヨーグルト パルテノ」シリーズには、どの程度の量のたんぱく質が含まれているのでしょうか。

担当者「商品1個当たり（100グラム当たり）約10グラムのたんぱく質が含まれています。他の食品に含まれているたんぱく質の量を調べると、卵1個（55グラム）当たり6.2グラム、魚肉ソーセージ1本（75グラム）当たり7.7グラム、絹ごし豆腐半丁（150グラム）当たり8.0グラムなので、ギリシャヨーグルト パルテノシリーズは他の食品と比較してもたんぱく質の含有量が多いのが分かります」

Q.「ギリシャヨーグルト パルテノ」は主にどのような食べ物と組み合わせるとタンパク質をより多く摂取できるのでしょうか。組み合わせにお勧めな食べ物、レシピについて、教えてください。

担当者「パルテノは、濃密な物性であり、風味も酸味が少なくクリーミーなので料理へのアレンジは無限大ですが、ディップやソースなどを作る際、パルテノを使用することでたんぱく質を多く含むソースが出来上がります。マヨネーズの代わりとしてブロッコリーや鶏肉などの高たんぱくな食材と合わせて食べるのがお勧めです」