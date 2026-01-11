一般的に、1月11日は「鏡開きの日」とされています。この日は神様にお供えした鏡餅を下ろして食べ、1年の無病息災を祈ります。ところで、「餅は太りやすい」というイメージがありますが、できるだけ太らないようにするには、どのような食べ方がお勧めなのでしょうか。栄養の観点で餅と組み合わせたい食材や、1日の摂取目安量などについて、管理栄養士の松田加奈さんに聞きました。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが「餅