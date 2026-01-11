冬は朝晩の気温低下や雪などが原因で路面が凍結することが多く、車のスリップ事故が増えます。もし車を運転中、スリップした後続車に追突された場合、過失割合はどうなるのでしょうか。被害を受けたにもかかわらず、追突された車側が一定の過失を問われる可能性はあるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。【要注意】これが、車の運転時に「道交法」違反に問われる可能性のある“服装”です（画像6枚）