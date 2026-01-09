歌謡コーラスグループ「純烈」の酒井一圭が９日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）にスタジオ生出演した。酒井は「昨日退院して」と明かすと司会を務める羽鳥慎一アナウンサーは「えっ…」と驚いた。その上で酒井は「脂肪肝も連動していると思うんですけど２８歳から突然、でべそになりました。そのでべそのヘルニアの手術を５日からずっとやっていて昨日退院したんですけど」と明かしていた