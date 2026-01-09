大人世代（30〜40代）のTikTok利用実態調査の結果が話題を集めている。【映像】TikTokで大人世代に人気のコンテンツ（02：49〜）日本におけるTikTokの月間アクティブユーザー数は4200万を突破し、3人に1人が利用している。広告出稿企業も48万社を超しているそう。大人世代はTikTokで何を見ている？大人世代のTikTok利用実態調査（2025年9月）によると、大人世代のTikTokニーズが急速に拡大しており、68.5％が「TikTokを見る