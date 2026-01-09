大阪の「通天閣」に近い建物で火災が起きています。午前10時半すぎ、大阪市浪速区恵美須東で「建物から煙が出ています」と通りかかった男性から119番通報がありました。消防車両30台とヘリコプター1機が消火活動などを行っていますが、けがをした人や逃げ遅れた人がいるかどうかなど詳細は分かっていません。