今やクレジットカードを複数枚持つのは当たり前。旅好きレディが次に持つなら、ホテルステイが格段にグレードアップするヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレスⓇ・カードはいかが？全世界のヒルトンでの利用が可能で、カード会員であれば、ラグジュアリーブランドを含むヒルトンのホテルへの週末の宿泊が無料になる『ウィークエンド無料宿泊特典（※1）』が叶ったり、ヒルトン・オナーズ・ゴールド・ステータスが自動