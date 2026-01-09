現地時間１月８日に開催されたプレミアリーグの第21節で、首位のアーセナルは４位のリバプールとホームで対戦。スコアレスドローに終わった。この一戦の後半アディショナルタイムにひと悶着あった。リバプールの北アイルランド代表DFコナー・ブラッドリーが膝あたりを痛めて、タッチライン際に倒れ込む。その様子から、重傷であることが窺えた。だが、早くプレーを始めたいアーセナルのFWガブリエウ・マルチネッリは、なんと