激怒したリバプールの選手から詰め寄られるマルチネッリ。(C)Getty Images

　現地時間１月８日に開催されたプレミアリーグの第21節で、首位のアーセナルは４位のリバプールとホームで対戦。スコアレスドローに終わった。

　この一戦の後半アディショナルタイムにひと悶着あった。リバプールの北アイルランド代表DFコナー・ブラッドリーが膝あたりを痛めて、タッチライン際に倒れ込む。その様子から、重傷であることが窺えた。

　だが、早くプレーを始めたいアーセナルのFWガブリエウ・マルチネッリは、なんと苦痛にもだえるブラッドリーにボールをぶつけ、ピッチ外に押し出したのだ。

　この行為はリバプールの選手たちを激怒させ、マルチネッリはイブライマ・コナテに突き飛ばされる。両軍がもみ合いとなり、マルチネッリとコナテにイエローカードが出され、事態は何とか収拾した。
 
　ただ、このブラジル代表アタッカーの愚行は瞬く間に世界中に拡散。次のような批判が殺到している。

「ひどい行為だ」
「恥を知れ」
「あいつはバカか」
「問答無用でレッドカードだろ」
「なんで退場にならないんだよ」
「時間稼ぎなわけがないだろ」
「信じられない」
「衝撃的のスポーツマンシップだ」

　北アイルランド代表は３月に北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフが控えている。担架で運ばれたブラッドリーの状態が気掛かりだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

