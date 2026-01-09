「あいつはバカか」「ひどい行為だ」リバプールが激怒！重傷疑いのDFにボールをぶつけ…アーセナルFWの愚行に世界中から批判殺到「問答無用でレッドだろ」「衝撃のスポーツマンシップだ」
現地時間１月８日に開催されたプレミアリーグの第21節で、首位のアーセナルは４位のリバプールとホームで対戦。スコアレスドローに終わった。
この一戦の後半アディショナルタイムにひと悶着あった。リバプールの北アイルランド代表DFコナー・ブラッドリーが膝あたりを痛めて、タッチライン際に倒れ込む。その様子から、重傷であることが窺えた。
だが、早くプレーを始めたいアーセナルのFWガブリエウ・マルチネッリは、なんと苦痛にもだえるブラッドリーにボールをぶつけ、ピッチ外に押し出したのだ。
この行為はリバプールの選手たちを激怒させ、マルチネッリはイブライマ・コナテに突き飛ばされる。両軍がもみ合いとなり、マルチネッリとコナテにイエローカードが出され、事態は何とか収拾した。
ただ、このブラジル代表アタッカーの愚行は瞬く間に世界中に拡散。次のような批判が殺到している。
「ひどい行為だ」
「恥を知れ」
「あいつはバカか」
「問答無用でレッドカードだろ」
「なんで退場にならないんだよ」
「時間稼ぎなわけがないだろ」
「信じられない」
「衝撃的のスポーツマンシップだ」
北アイルランド代表は３月に北中米ワールドカップの欧州予選プレーオフが控えている。担架で運ばれたブラッドリーの状態が気掛かりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
