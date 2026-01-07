漫画家の水戸さゆこさんの漫画「胃がんで胃の2/3を切除しました」が、Xで話題となっています。【漫画】本編を読む胃がんと診断され、胃の3分の2を切除することになった作者。手術は成功し、再発防止の抗がん剤も相性がよく、大きな副作用もありませんでした。しかし、今後の食生活で気を付けなくてはならないことがたくさんあって…という内容で、読者からは「本当に大変でしたね」「日常がどう変わるかなんて分からないなと思