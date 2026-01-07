GG賞4度の名手・坂口智隆さんが説く外野送球の極意外野からの送球は低く強く投げるのが定石とされるが、それが必ずしも正解とは限らない。近鉄、オリックス、ヤクルトで活躍し、三井ゴールデン・グラブ賞を4度受賞した坂口智隆さんは、自身の肩が特別強くなかった経験から「山なりに近い柔らかいボール」の重要性を説いている。正確な送球で走者の進塁を防ぐために、名手の知恵が詰まった“逆転の発想”は、守備上達への大きなヒ