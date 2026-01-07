GG賞4度の名手・坂口智隆さんが説く外野送球の極意

外野からの送球は低く強く投げるのが定石とされるが、それが必ずしも正解とは限らない。近鉄、オリックス、ヤクルトで活躍し、三井ゴールデン・グラブ賞を4度受賞した坂口智隆さんは、自身の肩が特別強くなかった経験から「山なりに近い柔らかいボール」の重要性を説いている。正確な送球で走者の進塁を防ぐために、名手の知恵が詰まった“逆転の発想”は、守備上達への大きなヒントになるはずだ。

なぜ低く強い送球ではなく、山なりのボールを推奨するのか。坂口さんは、低く強い送球はコントロールがぶれる可能性が高く、カットマンも反応しづらいと指摘。さらに、勢いがありすぎる送球では捕球時に手元を引いて動きのロスを生む可能性があるため、「柔らかい送球だとそのまま流れのようにタッチにいける」という利点があると説明する。

具体的な習得法として、坂口さんは普段のキャッチボールから「山なり」を取り入れることを勧めている。相手に向かって自分の限界まで高く投げ、どのあたりでバウンドするのかを体に覚え込ませていく。ボールが描く「弧」を意識しながら、狙った場所にボールを落とす練習を繰り返すのだ。これにより、カットマンへの送球やワンバウンド送球の距離感と精度を遊び感覚で養うことができる。

技術的なポイントは、リリースの感覚にある。「頭の後ろで放すイメージ」を持つことが大切だ。実際には頭の前で放しているのだが、後ろで放す意識を持つことで、ボールにしっかり指がかかり、きれいな回転の山なりが投げられるようになる。バスケットボールのシュートのように、ターゲットに「スポッと入る軌道をイメージして、指先でパチッと切る」ことが重要だ。

ただ力を抜いて投げるのではない点には注意したい。しっかり指でボールを切らないと、質の良い山なりは投げられない。投げたいところに落とせる技術さえ身につけば、実戦での送球は苦ではなくなる。正確な送球は、肩の強さに関係なく日々の積み重ねで手に入るのだ。（First-Pitch編集部）