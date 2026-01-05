4日午後9時35分ごろ、宮城県石巻市前谷地小谷地で、カセットこんろ用のガスボンベが屋外で燃え、火が住宅に移りそうだと近隣住民から119番があった。2階建て住宅1棟が全焼して1人の遺体が見つかり、住人の80代女性が搬送先で亡くなった。夫婦2人暮らしで、石巻署は遺体が住人女性の80代の夫とみて身元確認を進めている。石巻署は現住建造物等放火の疑いで、住人夫婦の娘で近くに住む無職佐々木美和容疑者（48）を現行犯逮捕し