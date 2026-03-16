《ママをきずつけた人へママのことお返してほしいママに会わせてほしいどうしてママのこときずつけたの？どうしてママだったの？》（原文ママ） 〈画像〉サルを肩に乗せる佐藤被告、あどけない高校卒業時の写真も 25年４月、宮城県岩沼市の海岸で保育士の行仕由佳さん（当時35）が殺害された事件で、殺人や死体遺棄などの罪に問われている佐藤蓮真被告（22）の裁判員裁判の論告求刑が今月9日に行われた。遺族の意見陳述では