22日朝、宮城県大崎市の東北自動車道で、乗用車が中央分離帯に衝突し、1人が死亡、1人が意識不明の重体です。22日午前5時ごろ、宮城県大崎市の東北道・上り線で、乗用車が中央分離帯に衝突し、そのはずみで走行車線に停止したところ、後続の車が追突しました。この事故で乗用車に乗っていた20代の男性2人が、頭を強く打つなどして、1人が死亡、1人が意識不明の重体となっています。追突した車を運転していた女性にけがはありません