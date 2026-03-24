天皇皇后両陛下と長女の愛子さまは25日から予定されていた岩手県と宮城県への訪問を延期されることになりました。両陛下に先週から風邪の症状があり、大事を取られたということです。両陛下は東日本大震災から15年にあたり、愛子さまを伴い、25日から1泊2日の日程で岩手県と宮城県を訪問される予定でした。宮内庁関係者によりますと、両陛下は先週から風邪の症状があり、改善傾向にはあったものの、24日の体調を踏まえ、大事を取り