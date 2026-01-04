おせちや和食が続くと、そろそろ違う味が恋しくなるころ。そんなときに食べたいのが、豆腐とはひと味違う新鮮な『麻婆大根』。しっかり味がしみた大根は、ご飯との相性も抜群。とろみのある麻婆あんがからみ、「こんな味が食べたかった！」と気分を切り替えてくれる一皿です。『麻婆大根』のレシピ材料（2人分）豚ひき肉……150g 大根……1/3本（約400g） ねぎ……8cm（約20g） にんにく……1/2かけ しょうが……1/2かけ 片栗粉…