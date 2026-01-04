豆腐じゃなくて大根!?『麻婆大根』が冬のマンネリ解消に最高。おせちに飽きたらコレ
おせちや和食が続くと、そろそろ違う味が恋しくなるころ。そんなときに食べたいのが、豆腐とはひと味違う新鮮な『麻婆大根』。しっかり味がしみた大根は、ご飯との相性も抜群。とろみのある麻婆あんがからみ、「こんな味が食べたかった！」と気分を切り替えてくれる一皿です。
『麻婆大根』のレシピ
材料（2人分）
豚ひき肉……150g
大根……1/3本（約400g）
ねぎ……8cm（約20g）
にんにく……1/2かけ
しょうが……1/2かけ
片栗粉……大さじ1
〈A〉
水……1と1/2カップ
しょうゆ……大さじ1と1/2
酒……大さじ1
塩……ひとつまみ
こしょう……少々
サラダ油……大さじ1
豆板醤……小さじ1/2
ごま油……小さじ1
作り方
（1）下準備をする
・大根は皮をむき、1.5cm角に切る。
・ねぎ、にんにくは、それぞれみじん切りにする。
・しょうがは皮をむき、みじん切りにする。
・片栗粉と水大さじ2を混ぜ合わせ、水溶き片栗粉を作る。
（2）加熱する
フライパンにサラダ油を中火で熱し、にんにく、しょうがを入れて炒める。香りが出たらひき肉を加えて1分炒め、大根を加えてさっと炒める。中央をあけ、豆板醤を加えてさっと炒める。〈A〉を加えてふたをし、弱めの中火で10分ほど煮る。ねぎと、水溶き片栗粉をもう一度混ぜてから加える。全体を混ぜてとろみをつけ、ごま油を混ぜる。
おいしく作るコツ
豆板醤は単体で炒めて香りやうまみを最大限に引き出します。うまみが引き立つと、辛みもマイルドになります。
大根の甘みとパンチのきいた麻婆が、口の気分転換にぴったり。スプーンですくって、思いきりどうぞ♪