日本製鉄堺ブレイザーズのリベロ・森愛樹は今季、また一歩前へ進もうとしている。 V2（現Vリーグ）だった兵庫デルフィーノから2023-24シーズンに日鉄堺BZに加入。入団2シーズン目だった昨季は、サーブレシーブ成功率55.2％で、SVリーグの並み居るリベロ陣を抑えてトップサーブレシーバーに輝き、初めて日本代表にも選出された。 ただ、昨季までは主に