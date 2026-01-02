「プロレス・ノア」（１日、日本武道館）ＧＨＣタッグ選手権試合が行われ、昨年５月４日の福岡大会を最後に新日本を退団した内藤哲也（４３）が、ＢＵＳＨＩのパートナー「Ｘ」として電撃登場した。王者組の丸藤正道（４６）、拳王（４１）と対戦。１３分１６秒、ＢＵＳＨＩが丸藤を首固めで丸め込んで３カウントを奪い、ベルトを奪取した。「Ｘ」の正体はまさかの内藤だった。内藤率いるユニット「ロス・トランキーロス・デ