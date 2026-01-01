格闘家の朝倉未来（33＝JAPANTOPTEAM）が1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自身の状態を明かした。朝倉は昨年12月31日に行われた格闘技イベント「RIZIN師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）のメインイベントでRIZINフェザー級王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ(キルギス)に1RTKO負け。試合後には首を固定されたまま担架で運ばれ救急搬送され、眼窩底骨折だと診断されていた。朝倉は「試合を終えて」