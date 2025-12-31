RIZINの10周年を締めくくる記念大会のメインイベントで、フェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフに挑み、1ラウンドでTKO負けを喫して緊急搬送された朝倉未来が1日、自身のインスタグラムを更新した。【試合映像】『RIZIN師走の超強者祭り』シェイドゥラエフvs.朝倉未来朝倉は「沢山の応援ありがとうございました」と書き出し、「眼科底骨折（がんかていこっせつ）があるけど他は大丈夫そう。心配かけました」（原文マ