これからの時代を生きていく子どもたちに、必須のスキルは何でしょう？なかなか勉強を始めようとしない息子にイライラ。やる気にさせる声かけとは？子どもたちの学力の土台は、「語彙力」でつくられていると言われています。誰かに自分の思いを伝えるのも言葉。相手の気持ちを理解するのにも、言葉が必要です。知っている言葉が多ければ多いほど、自分の気持ちを的確に言葉にしやすくなりますし、他の人とのコミュニケーションも円