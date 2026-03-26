Google Researchは大規模言語モデルとベクトル検索エンジンのための新しい圧縮技術群として、「TurboQuant」「PolarQuant」「Quantized Johnson-Lindenstrauss(QJL)」を2026年3月24日に発表しました。AIで大きな負担になっているメモリ使用量を減らしつつ、処理速度と検索性能も高めることが目的で、Googleはこれらの技術が特にLLMのKVキャッシュと大規模なベクトル検索で有効だと説明しています。TurboQuant: Redefining AI effic