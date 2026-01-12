大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK）で注目される豊臣秀吉（池松壮亮）と秀長（仲野太賀）の家系。系図研究者の菊地浩之さんは「秀吉と秀長の直系は途絶えたが、その姉の閨閥が公家につながり、現在の皇室にもつながっている」という――。写真＝朝日新聞社／時事通信フォト新年一般参賀で、手を振る天皇、皇后両陛下、秋篠宮ご夫妻、愛子さま、佳子さま、悠仁さま＝2026年1月2日、皇居 - 写真＝朝日新聞社／時事通信フォト■豊臣兄弟