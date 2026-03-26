3月も下旬となり、25-26シーズンも終盤戦に突入している。各リーグ戦、CL等が盛り上がるが、夏に控えた移籍市場への注目も高まっている。『Sky Sports』によると、プレミアリーグのノッティンガム・フォレストに所属するイングランド代表MFのエリオット・アンダーソンが人気銘柄となっているようだ。すでにアーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティの3クラブが獲得に興味を示している。アンダーソンはニ